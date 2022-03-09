У Чернігівській області точаться бої, окупанти відстрілюють своїх же

Про це інформує оперативне командування «Північ», передає Еспресо.TV.

Ситуація перебуває під контролем ЗСУ та силовиків, які обороняють Чернігівщину від загарбників.

«Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів — обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків. Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони завдають вогневих уражень по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Крім того, днями оборонцям Чернігівської області вдалося знищити передовий пункт управління окупантів та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.