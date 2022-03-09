 
«  
  »

У Чернігівській області точаться бої, окупанти відстрілюють своїх же

ворожа техніка

Про це інформує оперативне командування «Північ», передає Еспресо.TV.

Ситуація перебуває під контролем ЗСУ та силовиків, які обороняють Чернігівщину від загарбників.

«Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів — обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків. Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони завдають вогневих уражень по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Крім того, днями оборонцям Чернігівської області вдалося знищити передовий пункт управління окупантів та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.

9 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  