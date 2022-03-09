Ціна на газ у Європі опустилася нижче 1700 доларів » Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению Пропрезидентская партия «Слуга народа» призывает подписать «конкретный договор», который может гарантировать Украине полную безопасность, пока НАТО не готово «нас принимать». Об этом говорится 8 марта в заявлении на сайте партии, озаглавленном «Ультиматумы не принимаем! Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению». «Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказ от каких-либо кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым», – подчеркивается в первом абзаце заявления. Сторонники президента Владимира Зеленского отмечают, что, «поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс». «Вместо этого мы должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины», – заявили в «Слуге народа». Такими государствами-гарантами, по мнению партии, могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. «Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству», – подчеркивается в заявлении. В телефонном интервью агентству Рейтер 7 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные действия можно прекратить «в одно мгновение», если Киев выполнит ряд условий. Дмитрий Песков заявил, что Москва требует, чтобы Украина прекратила военные действия, изменила свою конституцию, закрепив нейтралитет, признала Крым территорией России и признала сепаратистские республики Донецк и Луганск независимыми государствами.