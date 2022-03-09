МВФ 9 березня розгляне надання Україні $1,4 млрд додаткової фінансової підтримки У Росії населенню заборонили продавати долар » Тайвань вивчає український досвід боротьби з північним навіженим сусідом Військові експерти Тайваню вивчають успішний досвід спротиву України російському вторгненню. Про це повідомляє Reuters. Так, Тайвань, який постійно перебуває під загрозою китайського втогнення, з початком російської агресії підняв рівні тривоги. Тайвань стежить за використанням Росією високоточних ракет, а також за тактично продуманим опором України уважно стежать в колах безпеки на Тайвані, чиї сили поступаються китайськими. При цьому президент Тайваню Цай Інвень відстоює ідею «асиметричної війни» і експерти відзначають, що саме таку стратегію успішно використовує Україна. «Українські військові в повній мірі використовують асиметричну війну, дуже ефективно і поки що успішно стримують просування Росії», – зазначив директор Вищого інституту досліджень китайської військової справи Тайваньського національного університету оборони Ма Ченг-Кун. При цьому, експерти відзначають ще одну перевагу Тайваню – це відсутність сухопутного кордону з Китаєм. Нагадаємо, питання Тайваню порушувалося на віртуальній зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена у листопаді 2021 року. Тоді лідер Китаю застеріг президента США «не гратися з вогнем», адже уряд Байдена обіцяв надати підтримку частково визнаній державі, яку КНР прагне повернути до свого складу.