Світова спільнота не вірить у майбутнє російської федерації

Гарант сказав: «Погляньте – світ не вірить у майбутнє росії. Не говорить про нього жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати нашу відбудову. Після війни, авжеж. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце «після війни».

Він запевнив, що незабаром буде і новий «план Маршалла» для України. Посилаючись на слова прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Зеленський зазначив, що західні партнери України сформують відповідний пакет підтримки.