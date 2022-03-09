США отвергли предложение Польши о передаче Киеву военных самолетов

Соединенные Штаты отвергли предложение Польши о передаче Киеву военных самолетов советского производства через США.

«Польское предложение не представляется нам выполнимым», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее польский МИД сообщил, что власти страны готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США.

При этом Польша попросила, чтобы переданные самолеты были заменены на равноценные модели американского производства.

Как отмечается в заявлении Кирби, перспектива того, чтобы истребители, «находящиеся в распоряжении правительства США», отправлялись с базы США и НАТО в Германии в Украину, где Россия ведет боевые действия, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса».

«Обоснованность такого шага не представляется нам очевидной», — подчеркивается в заявлении.

«Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу», — отметил представитель Пентагона.

Он также подчеркнул, что «решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством».

https://www.golosameriki.com/