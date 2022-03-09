Через дії окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена, – Укренерго Агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг России » «Российские солдаты, у вас есть шанс выжить»: Зеленський закликав окупантів рятуватися і «просто піти» Президент Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів та закликав їх повернутися додому, поки ще є можливість Про це він заявив у своєму відеозверненні. «Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете. Не вірте своїм командирам, коли кажуть, що маєте шанси в Україні. Вас тут нічого не чекає, крім загибелі та полону. Ми маємо перехоплення, що ваші командири вже всі розуміють. Потрібно закінчувати війну, треба повертатися до миру, йдіть із наших будинків, йдіть до себе», – наголосив Зеленський.