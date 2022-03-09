 
«  
  »

«Российские солдаты, у вас есть шанс выжить»: Зеленський закликав окупантів рятуватися і «просто піти»

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів та закликав їх повернутися додому, поки ще є можливість

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете. Не вірте своїм командирам, коли кажуть, що маєте шанси в Україні. Вас тут нічого не чекає, крім загибелі та полону. Ми маємо перехоплення, що ваші командири вже всі розуміють. Потрібно закінчувати війну, треба повертатися до миру, йдіть із наших будинків, йдіть до себе», – наголосив Зеленський.

9 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  