Рой Кин — самый жесткий полузащитник АПЛ

Роя Кина часто вносят во все возможные списки самых жестких и агрессивных защитников в истории футбола. Неоднократно он переходил грань и даже специально наносил тяжелые травмы своим соперникам. Тем не менее в истории футбола он запомнился не как обычный «тафгай», а как защитник мирового уровня, который был лидером одного из лучших клубов мира – «Манчестер Юнайтед». Популярная букмекерская компания 1xStavka дает возможность заключать пари на ее игры по отличный коэффициентам.

Свою карьеру ирландец начал в клубе «Коб Рамблерс» в 1988 году. Через два сезона его пригласил в свой состав «Ноттингем Форест», за который Кин провел три сезона. Его игру заметил Алекс Фергюсон и захотел такого жесткого полузащитника в свой «Юнайтед», поэтому в 1993 году состоялся переход игрока. В нем за двенадцать сезонов Рой провел 323 игры и забил 33 гола, а также был капитаном команды. На сайте популярной букмекерской компании 1xStavka можно делать ставки на все игры «красных дьяволов».

В 2005 году в силу возраста Кин перешел в шотландский «Селтик», где провел один сезон и сыграл всего в десяти матчах. По окончании сезона ирландец завершил свою выдающуюся карьеру.

Но помимо клубной карьеры, Рой отыграл четырнадцать лет в составе сборной Ирландии. За это время он сыграл в 67-ми матчах, но в силу того, что сборная не самая сильная, никаких достижений на международной арене у Кина нет. Тем не менее все ставки на сегодня на 1xstavka.ru/live/ на игры Ирландии доступны по отличным коэффициентам.

Достижения Кина в клубной карьере

Рой Кин был важной частью «Манчестер Юнайтед» в годы, когда «красные дьяволы» были не только одной из сильнейших команд в АПЛ, но и во всем мире. Соответственно, с ними он смог выиграть все возможные награды:

Семь раз становился чемпионом АПЛ.

Четыре раза выигрывал Кубок Англии и пять раз Суперкубок.

Выигрывал в Лиге Чемпионов (1999 год).

В том же году выиграл Межконтинентальный кубок.

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Хотя Рой провел всего один сезон в Шотландии, с «Селтиком» он смог выиграть чемпионат и Кубок шотландской лиги. Помимо этого, у Кина множество индивидуальных наград: неоднократно входил в команду года ПФА, становился игроком месяца, получал приз сэра Мэтта Басби и так далее. На сайте 1xStavka букмекер линия полная и позволяет ставить на то, кто в будущем сможет получать такие награды.

Также, в 2004 году Рой Кин был введен в Зал славы английского футбола, а в 2021 в Зал славы английской Премьер-лиги. Более того, ирландец вошел в список ФИФА 100 и в список лучших игроков АПЛ за последние двадцать лет. В полной линии букмекера 1xStavka вы можете делать свои ставки на то, сможет ли кто-то из защитников повторить успехи Кина.