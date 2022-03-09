Рішення про передачу винищувачів Україні слід ухвалювати за участі всіх країн НАТО, — прем’єр Польщі

Про це пише Associated Press, інформує Еспресо.TV

Польський уряд у вівторок, 8 березня, оприлюднив план перекидання своїх винищувачів радянського виробництва на військову базу США в Німеччині, розраховуючи, що потім літаки будуть передані українським льотчикам. У свою чергу, США постачатиме Польщі літаки американського виробництва.

Проте це повідомлення попередньо не було обговорене з адміністрацію Байдена і Пентагон швидко відхилив цю ідею як неспроможну.

Сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ще раз наголосив, що підтримка Україні має оборонний характер, а будь-яке рішення, чи надавати Україні літаки повинно вирішувати США та НАТО:

«Польща не є стороною у цій війні. Таке серйозне рішення, як передача літаків, має бути одностайно й однозначно прийняте всім Північноатлантичним альянсом».

Проблема з літаком стала рідкісним моментом дисгармонії серед країн НАТО у прагненні допомогти Україні, не втягнувшись у ширшу війну з Росією.

І у тепер завданням Харріс є знайти вирішення у цій ситуації. Вона, як повідомляє видання, продовжить переговори з поляками про надання українцям винищувачів. Це питання залишається пріоритетним для адміністрації Байдена.

У четвер Харріс має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, а також з українцями, які втекли до Польщі. Вона також зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час перебування у Варшаві. Цього тижня Трюдо був у Європі, зустрічаючись із союзниками України. У п’ятницю Харріс поїде до Бухареста, де вона зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Очікується, що віце-президент також використає зустрічі в Польщі та Румунії, щоб підкреслити відданість США альянсу НАТО та потребу продовження гуманітарної та військової допомоги Україні. Вона також підкреслить необхідність того, щоб союзники продовжували свою тісну координацію.