Під час повномасштабної війни з Росією в Україні загинуло 474 мирних людей, — ООН

Про це повідомляє офіційний сайт ООН.

«З 04:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 7 березня 2022 року, ми зафіксували 1 335 втрат серед цивільного населення в країні: 474 убитих і 861 поранений», — йдеться у заяві ООН.

За підрахунками ООН, в Україні загинуло 97 чоловіків, 54 жінки, 8 хлопчиків і 4 дівчинки, а також 17 дітей і 294 дорослих, стать яких поки не визначена.

Загалом через військову агресію Росії в Україні є 861 поранений громадян — 76 чоловіків, 55 жінок, 11 дівчат і 3 хлопчиків, а також 30 дітей і 686 дорослих, стать яких поки невідома.