Олег Саленко — лучший бомбардир ЧМ 1994

Олег Саленко – это уникальный российский футболист. Его нельзя назвать супер-талантливым или результативным. За свою карьеру он играл и не в самых топовых командах, например, в «Динамо» Киев, «Логросьен», «Валенсия», «Рейнджерс» и так далее. На все эти команды доступны ставки на спорт Минск — букмекер 1xbet.by дает хорошие котировки на все матчи.

Но есть у российского голеадора уникальное достижение – он стал лучшим бомбардиром Чемпионата Мира 1994, сыграв всего три матча. Также ему принадлежит рекорд по наибольшему количеству забитых голов за одну игру на ЧМ – 5. Чтобы не пропустить матчи, где могут быть установлены новые рекорды, переходите на сайт букмекера 1xBet и делайте ставки на спорт в Минске.

На ЧМ 1994 сборная России выбилась через квалификацию, в которой были следующие команды:

Греция.

Исландия.

Венгрия.

Люксембург.

Из восьми матчей российская команда пять выиграла, дважды сыграла в ничью и раз проиграла. В линии https://www.1xbet.by/line/ можно заключать пари на все матчи чемпионатов мира. Стоит отметить, что во время отбора Олег Саленко не забивал ни разу.

Путь России в ЧМ 1994 и голы Саленко

Чемпионат Мира для сборной России начался с группового этапа и соперниками стали команды Бразилии, Швеции и Камеруна. Уже в первой игре предстояло сыграть с Бразилией, которая была явным фаворитом не только группы, но и всего турнира (что и подтвердила это, выиграв на ЧМ). На будущие матчи этих сборных можно делать ставки по лучшим котировкам на сайте 1xBet. Но возвращаясь к игре, «селесао» уверенно переиграла российскую команду со счетом 2:0.

В следующем матче играли со Швецией, и снова соперник оказался сильнее – счет 3:1 в пользу скандинавов. Но в этом противостоянии Саленко открыл счет своим голам, забив гол престижа с пенальти.

В последнем туре играли с Камеруном, и уже тут сборная России показала свой класс, разгромив оппонента со счетом 6:1. Чтобы не пропускать такие матчи, переходите на сайт http://1xbet.by/line/Football и делайте свои ставки. Но уникальным тот счет сделал не сам факт разгрома, а что пять из шести голов забил один игрок – Олег Саленко. Это рекорд, так как ни один футболист еще не забивал столько в одной встрече на чемпионатах мира.

Так, проведя всего три игры, Саленко смог стать лучшим бомбардиром розыгрыша, разделив это звание с болгарским нападающим Христо Стоичковым. Но Христо для этого понадобилось провести шесть игр и дотянуть свою сборную до полуфинала. Будет ли побит этот рекорд в будущем – делайте свои ставки в линии от 1xBet на все возможные исходы матчей.