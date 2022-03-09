На Харківщині військові знищили десантно-штурмову групу військ РФ

На Харківщині українські захисники ліквідували значну частину десантно-штурмової групи військ Російської Федерації, які рухалися у бік міста.

Про це розповів керівник Харківської обласної цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

“Збройні Сили України міцно тримають оборону Харкова. Російський ворог не робить навіть спроб активного наступу, окрім окремих обстрілів окраїн міста. Як інформує Штаб оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними Силами України”, – резюмував голова ОДА.

За словами Синєгубова, угруповань регулярних ворожих військ та диверсійно-розвідувальних груп у місті немає. Окремих диверсантів швидко виявляють та ліквідують. Зокрема, вранці затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти.

Очільник області додав, що ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі.

“Російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на Харків. Утім тероборона та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта втекла на територію Білгородської області Російської Федерації”, – підсумував Синєгубов.