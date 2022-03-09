МВФ 9 березня розгляне надання Україні $1,4 млрд додаткової фінансової підтримки

Про це заявила розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.

«Сьогодні ми надіслали нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть завтра, щодо затвердження $1,4 млрд підтримки України, щоб допомогти їй подолати (економічний — ред.) шок, викликаний цією війною», — повідомила вона.

Також у МВФ змінили фокус переговорів з українською стороною з реформ на кризове управління, а співробітники Фонду щодня контактують із провідними чиновниками України.

За словами Крісталіни Георгієвої, МВФ допомагає Україні мобілізувати фінансову підтримку й ресурси.

«МВФ і Світовий банк є двома установами, яким часто доручається спрямовувати скоординовану допомогу країнам, які цього потребують. Сьогодні ми повинні допомогти Україні подолати цей шок, але для України настане момент відновлення», — додала вона.

Розпорядниця Фонду зауважила, що російсько-українська війна, введені проти РФ санкції, припиненн економічих і торговельних санкцій негативно вплинуть на весь регіон. Деякі з сусідніх країн, що постраждали через напад Росії на Україну, вже звертаються до МВФ за додатковою підтримкою.

«Наприклад, Молдова попросила нас збільшити допомогу, і ми зробимо все можливе для наших членів, які потребують підтримки», — наголосила Крісталіна Георгієва.