Как складывалась карьера Сергея Назаренко в сборной Украины

Сергей Назаренко – известный украинский полузащитник, который свои лучшие матчи провел в расположении “Днепра”. В его составе в 2000-е годы он был одним из лучших плеймейкеров УПЛ. Сейчас букмекерская контора ставки на 1xBet предлагает делать на все противостояния с участием данного коллектива.

Отметим, что успехи Назаренко в УПЛ не остались и без внимания тренеров национальной сборной. В ее составе полузащитник дебютировал в 2003 году, когда ему было 23. Не сказать, что Назаренко сразу стал важным игроком для команды Украины, но он стабильно получал вызовы от разных тренеров.

Кстати сейчас в букмекерской конторе 1xBet легко делать ставки на текущие матчи “желто-синих”. Что же касается Назаренко, то он всегда был игроком на подхвате. Если кто-то из основных полузащитников не мог принять участие в той или иной встрече, выходил Сергей. Стоит отметить, что делал он это очень качественно.

Всего на счету игрока 54 матча в составе национальной сборной. Причем в них он сумел 12 раз поразить ворота соперников. По этому показателю Назаренко обходит многих маститых форвардов вроде Селезнева или Воронина.

Конечно, сейчас национальной команде не хватает такого классного исполнителя. Впрочем, вы можете открыть раздел www.ua-1x-bet.com/line/Football/ и сделать прогноз на ее ближайший матч. Стиль игры команды сейчас поменялся, что не мешает ей добиваться результата.

Что касается карьеры полузащитника в составе национальной команды, то свой последний матч в ней он провел в 2012 году. Тогда игроку было всего 32, поэтому определенная недосказанность в его выступлениях все же осталась.

Если же вам интересна команда в ее актуальном состоянии, то открывайте 1xBet и не бойтесь оставить свой прогноз относительно предстоящих поединков. Освещаются абсолютно все матчи.

Сильные стороны Назаренко, которые он демонстрировал на поле

Полузащитник совершенно не случайно на протяжении практически 9 лет регулярно вызывался в состав команды. Кстати сейчас 1хБет букмекерская контора лайф ставки принимает на каждый поединок. Итак, говоря о сильных сторонах этого полузащитника, то выделим:

классно поставленный удар, что позволило ему забить немало голов ударами из-за пределов штрафной;

умение выполнять стандарты, поэтому в матчах сборной Назаренко нередко подавал угловые и штрафные;

выносливость и самоотверженность, благодаря ему полузащитник выкладывался в каждом эпизоде на поле.

В любом случае его имя навсегда в истории национальной команды. Сейчас же вы можете открыть сайт букмекерской конторы 1хБет и начать делать лайф ставки на матчи, которые вас интересуют. Да, этого полузащитника уже давно нет в составе, но команда и без него продолжает прогрессировать.