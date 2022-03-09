Как Порту Жозе Моуриньо выиграл Лигу Чемпионов

В начале нынешнего тысячелетия для португальского «Порту» настал золотой час: команда несколько раз подряд выигрывала Примейру, а также стала победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2003/2004. Одним из главных творцов успеха стал тренер Жозе Моуриньо. Сейчас это наставник с мировым именем, но тогда это был молодой амбициозный специалист, который громко о себе заявил. Если вам интересно делать ставки на игры его команд, то букмекерская контора Казахстан — 1xbet.kz – предлагает лучшие коэффициенты.

Давайте же рассмотрим путь «Порту» к чемпионскому титулу в главном еврокубковом соревновании Европы. Так, на правах победителя Примейры «драконы» напрямую квалифицировались в групповой этап ЛЧ. В соперники им достались такие команды:

«Реал» Мадрид.

Французский «Марсель».

Сербский «Партизан».

По итогам розыгрыша португальский клуб набрал одиннадцать очков и занял вторую строчку в группе, пропустил вперед «Реал». Испанцы и сегодня являются одними из главным фаворитов во всех турнирах, и букмекерская контора 1xBet в Казахстане предлагает делать на них выгодные ставки.

Путь Порту к чемпионству

Уже в одной восьмой финала «драконам» не повезло, так как в соперники достался «Манчестер Юнайтед». В то время командой руководил легендарный Алекс Фергюсон и «красные дьяволы» были фаворитами во всех турнирах, в которых участвовали. Сегодня также надежная БК 1хБет линия предлагает отличные коэффициенты на их игры.

Но возвращаясь к матчу, «Порту» смог переиграть английский клуб. В первой игре был счет 1:1, а в ответной они минимально обыграли «МЮ» со счетом 2:1, выйдя в следующий этап соревнования. В четвертьфинале предстояло сыграть с «Лионом», и если первая игра закончилась с результативной ничьей, то вторая встреча была полностью за «драконами», которые переиграли соперника со счетом 2:0. В надежной БК 1хБет дается отличная линия на все игры ЛЧ.

В полуфинале предстояло сыграть с испанским «Депортиво Ла-Корунья», который неожиданно смог дойти до такой высокой стадии ЛЧ. Оба матча были довольно сложными и скучными и исход противостояния решил единственный гол, забитый «Порту» в первой игре. Смотреть все игры Лиги Чемпионов можно на сайте www.1xbet.kz/live/.

В финале соперником стал «Монако» — еще одно громкое открытие того сезона. Однако упорной борьбы не получилось – «Порту» уверенно обыграл монегасков со счетом 3:0. Примечательно, что третий гол забил футболист из России Дмитрий Аленичев. Так молодой специалист Моуриньо смог привести португальскую команду к победе в Лиге Чемпионов – это лишь вторая победа команды в этом турнире за всю его историю. Смогут ли «драконы» в будущем повторить свое достижение, смотри в лайве на 1xBet.