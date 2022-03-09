Генсек НАТО застеріг Росію від атак на лінії постачання зброї Україні

Генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни.

Про це Єнс Столтенберг сказав у вівторок в інтерв’ю CBC News, повідомляє «Європейська правда».

«Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплене у статуті ООН», — сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Росія є агресором, а Україна захищається.

Столтенберг підкреслив, якщо РФ здійснить напад на будь-яку країну НАТО чи територію НАТО, це призведе до активації статті 5. Ця стаття Північноатлантичного договору визначає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всі 30 країн-членів.

«Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це, і ми усуваємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов’язання захищати кожен дюйм території НАТО», — сказав Столтенберг.