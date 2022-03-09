ЕС ограничивает экспорт в РФ технологий, связанных с морской навигацией, вводит санкции против 160 человек, включая членов Совфеда, предпринимателей — глава ЕК

Евросоюз вводит санкции в отношении 160 физических лиц, в том числе против членов Совета Федерации РФ, заявила в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы ужесточаем ряд санкций в ответ на военную агрессию России против Украины, включаем в санкционные списки еще 160 лиц: олигархов, членов Федерального Совета», — написала фон дер Ляйен в твиттере.

Она подчеркнула, что санкции также затронут «экспорт в Россию технологий морской навигации».

Кроме того, ЕС применит ограничительные меры к банковскому сектору Беларуси, добавила она.

Новые меры ЕС затронут и криптовалюты, добавила председатель Еврокомиссии.

Санкции вступают в силу после публикации соответствующего решения в «Официальном журнале» Европейского союза.

Позднее Еврокомиссия обнародовала пресс-релиз, согласно которому санкции вводятся в отношении 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в «основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации», и членов их семей. Также под санкции попадают 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи РФ с т.н. «ДНР/ЛНР».

В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что ЕС также вводит ограничения и на экспорт радиокоммуникационных технологий в Россию. Кроме того, ЕС включает «Российский морской регистр судоходства» в список государственных организаций, на которые распространяются финансовые ограничения.

В документе уточняется, что некоторые меры предпринимаются Брюсселем, чтобы не дать РФ обойти предыдущие санкции, в том числе через Беларусь.

В частности, речь идет об ограничении использования системы SWIFT рядом белорусских банков — о мерах, аналогичных примененных против некоторых банков РФ, отмечается в документе. Согласно нему, ограничен доступ к SWIFT Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития Республики Беларусь.

Также запрещаются транзакции с Национальным банком Республики Беларусь по части управления его резервами, предоставления финансирования торговли и инвестиционных проектов в Беларуси. Ограничиваются финансовые потоки из Белоруссии в ЕС за счет введения лимита на размещение в ЕС депозитов со стороны белорусских граждан и проживающих на постоянной основе там лиц — не более 100 тыс. евро. Власти ЕС также запрещают ввозить в Белоруссию банкноты евро.