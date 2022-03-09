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Чернігів опирається попри втрати: 60 загиблих і 400 поранених

Дві третини Чернігова залишилося без тепла і гарячої води, людські втрати сягнули 60 загиблих і 400 поранених, але місто – живе і працює.

Джерело: міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в спільному ефірі телеканалів 9 березня

Пряма мова: «У дві третини міста немає гарячого водопостачання. Ми зараз знаходимося на автономному електропостачанні, вимкнені з загальної української мережі. Тепла немає приблизно у дві третини міста. В окремих районах немає холодної води. Було пряме враження тепломереж на ТЕЦ.

Ситуація вкрай складна, але люди працюють цілодобово. Вся моя команда, всі керівники залишились, працюють, ніхто не втік. У нас біля 400 поранених. Близько 60 загиблих.

Є випадки, коли людина була в епіцентрі попадання авіабомби, її немає ані серед живих, ані серед мертвих. Вона згоріла, зникла».

9 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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