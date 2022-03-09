Агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до С.

Понижение рейтинга до такого уровня говорит о неизбежности суверенного дефолта.

2 марта агентство уже понижало российский рейтинг в иностранной валюте. Но продолжающиеся события вокруг Украины и санкции еще больше подорвали возможность России обслуживать суверенный долг. Об этом говорит указ президента России Владимира Путина о возможности платить кредиторам из списка «недружественных стран» в рублях, считает Fitch.

Агентство предполагает, что жесткие санкции, введённые в отношении Москвы из-за нападения на Украину, несут угрозу для финансовой стабильности России и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг.

Ранее в начале марта кредитный рейтинг России до преддефолтного понизило агентство Moodyʼs.

Тогда же рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-. Это нижняя граница спекулятивной категории. Она означает, что риска дефолта можно избежать только при условии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюктур.