37 країн вимагають не допускати Росію й Білорусь до міжнародних спортивних змагань

Про це йдеться в заяві на сайті міністерства спорту Великої Британії.

За словами підписантів, війна РФ проти України, яку підтримує Білорусь, «є грубим порушенням міжнародних зобов’язань, а мирні відносини між народами — основа міжнародного спорту».

«Росія та Білорусь не повинні мати право приймати, брати участь у будь-яких міжнародних спортивних змаганнях чи бути нагородженими. Окремі спортсмени, відібрані Росією та Білоруссю, адміністратори та команди, що представляють російську чи білоруську державу, мають бути заборонені до змагань в інших країнах, у тому числі тим, хто представляє органи, міста чи бренди, які фактично представляють Росію чи Білорусь, наприклад, великі футбольні клуби. Там, де це можливо, слід вживати відповідних заходів для обмеження спонсорської та іншої фінансової підтримки з боку організацій, пов’язаних із російськими чи білоруськими державами», — ідеться в заяві.

Представники 37 країн закликали всі міжнародні спортивні федерації схвалити ці принципи та привітали рішення Міжнародного паралімпійського комітету заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у зимових Паралімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

Крім того, вони просять не застосовувати санкції до спортсменів, тренерів або посадовців, які вирішать в односторонньому порядку розірвати контракти з російськими, білоруськими чи українськими клубами, а також не карати спортивних організаторів, які вирішать не допускати атлетів чи команди, обрані РФ або Білоруссю.

«Крім того, ми закликаємо міжнародне спортивне співтовариство продовжувати демонструвати свою солідарність з народом України, в тому числі через підтримку продовження українського спорту, де це можливо», — додали в заяві.