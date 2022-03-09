ЄБРР виділяє 2 мільярди євро для допомоги Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку погодив виділення Україні та країнам, що приймають біженців, 2 млрд євро допомоги.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Так, 2 мільярди євро спрямують на підтримку стійкості та життя в Україні та країнах, що приймають українських біженців. Пріоритети включають фінансування торгівлі, ліквідність у надзвичайних ситуаціях, енергетичну безпеку та муніципальні послуги.

«Банк обіцяє зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни, щойно умови це дозволять», – повідомляє ЄБРР.

В Україні кошти профінансують управління боргом та реструктуризацію, торгівлю, зокрема – енергетичний імпорт, та терміновій підтримці ключових реформ.

Фінансування, зокрема, можна буде витратити для підтримки українських компаній – наприклад, за допомогою відтермінованих позик, підтримки ліквідності та фінансування торгівлі. Якщо можливо, підприємствам буде надано допомогу в переїзді, аби їхня робота могла продовжуватися.

У країнах, які приймають біженців з України, муніципальна влада стикається з величезними проблемами в управлінні напливом людей, тож пакет допомоги буде спрямовано на муніципальні послуги для переміщених осіб та екстрені закупівлі енергії. Також ці кошти спрямують на компенсації втрат енергетичного імпорту з Росії та Білорусі.

Цей пакет був схвалений сьогодні Радою директорів Банку і є першим раундом підтримки.

Також, передбачена програма реконструкції, яка почнеться, коли дозволятиме ситуація в країні. Йдеться про відновлення засобів існування та бізнесу, критичної інфраструктури, надання послуг.

Така програма передбачає співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема ЄС і США, а також двосторонніми донорами та іншими міжнародними фінансовими установами. У ній закладено зростання інвестицій в енергетичну безпеку, а також прискорення зусиль з декарбонізації.

Нагадуємо:

Світовий банк готує для України пакет допомоги у 3 млрд доларів на найближчі місяці, а наступного тижня МВФ ухвалить рішення щодо екстреного фінансування обсягом до 1,4 млрд доларів.

Рада директорів Світового банку 7 березня затвердила пакет допомоги Україні в обсязі 723 млн доларів. 9 березня екстрену підтримку Україні у розмірі 1,4 млрд доларів має погодити МВФ.