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ЗСУ збили 52 російські бойові літаки, 69 вертольотів і десятки крилатих та балістичних ракет, — Командування Повітряних сил

На 12 день війни з Росією ЗСУ збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із «крилатих» була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони — Привиди!» — йдеться в дописі.

Вони знищили у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій — у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська. Успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.

Протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два — під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.

8 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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