Війна в Україні переходить з маневрової в позиційну

«Таким чином у росіян немає шансу виграти цю війну. Їхня армія не така сильна, вона просто довга», – сказав Кузик в етері Espreso.TV.

Кузик наголосив, що бойовики самі хочуть здаватись в полон: «Зараз в селищі Перемога сидять білоруси, вони голодні, холодні, починають через місцевих передавати інформацію, що хочуть здатись в полон. Проте російські офіцери над ними погрожують розстрілами».

Також Кузик зазначив, що російські диверсійно-розвідувальні групи розбиваються на маленькі групки та шукають слабкі місця в обороні Києва, шукають проходи.

«Російські бойовики в основному вони рухаються польовими дорогами. У великі колони вони не можуть збиратись, як тільки це роблять, їх одразу атакує наша артилерія. Наші військові працюють дуже якісно», – сказав він.