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«Війна не зупиниться в Україні»: Зеленський закликав США і НАТО убезпечити повітряний простір держави

Зеленський

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу ABC News.

Зеленський підкреслив необхідність забезпечення безпеки повітряного простору України, до чого він закликав США і НАТО, але безрезультатно.

«Ми не можемо дозволити Росії діяти так. Вони нас бомблять, обстрілюють, надсилають ракети, вертольоти, винищувачі — багато чого», — сказав президент.

Він вважає, що президент США Джо Байден «може зробити більше», щоб зупинити війну.

«Я впевнений, що він може, і мені хотілося б в це вірити. Він здатний на це», — сказав Зеленський.

8 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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