«Війна не зупиниться в Україні»: Зеленський закликав США і НАТО убезпечити повітряний простір держави

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу ABC News.

Зеленський підкреслив необхідність забезпечення безпеки повітряного простору України, до чого він закликав США і НАТО, але безрезультатно.

«Ми не можемо дозволити Росії діяти так. Вони нас бомблять, обстрілюють, надсилають ракети, вертольоти, винищувачі — багато чого», — сказав президент.

Він вважає, що президент США Джо Байден «може зробити більше», щоб зупинити війну.

«Я впевнений, що він може, і мені хотілося б в це вірити. Він здатний на це», — сказав Зеленський.