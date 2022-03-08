«Війна не зупиниться в Україні»: Зеленський закликав США і НАТО убезпечити повітряний простір держави

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу ABC News.
Зеленський підкреслив необхідність забезпечення безпеки повітряного простору України, до чого він закликав США і НАТО, але безрезультатно.
«Ми не можемо дозволити Росії діяти так. Вони нас бомблять, обстрілюють, надсилають ракети, вертольоти, винищувачі — багато чого», — сказав президент.
Він вважає, що президент США Джо Байден «може зробити більше», щоб зупинити війну.
«Я впевнений, що він може, і мені хотілося б в це вірити. Він здатний на це», — сказав Зеленський.
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