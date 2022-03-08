«Вершиною цинізму» назвав посол США в ОБСЄ пропозицію РФ щодо гуманітарних коридорів

«Брутальність цієї війни викликає відразу і крає серце», — заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер у своєму виступі щодо військової агресії Росії проти України, проголошеному в Відні 7 березня.

Раніше в ООН повідомили, що за 10 днів російської війни понад 1,5 мільйона біженців з України перетнули кордони сусідніх держав.

Карпентер наголосив на гуманітарній кризі, до якої призвела війна а також на тому, що в суботу та у неділю Росія погодилась відкрити гуманітарні коридори з Волновахи та Маріуполя, «але провела бомбування шляху виходу, в той час, як цивільні виходили». » Це чисте зло», — додав Карпентер. Він назвав пропозицію Росії дозволити українцям переміщуватись від агресії лише до Росії та Білорусі «вершиною цинізму».

Карпентер нагадав, що відповідно до Московського механізму, комісія ОБСЄ збиратиме факти порушень прав людини і можливих воєнних злочинів, а Рада з прав людини ООН розпочала роботу слідчої комісії з тією ж метою.

Посадовець США назвав «гротескними» намагання представників Росії виправдати дії Кремля. «Я запитую російського представника, чи вважає він дітей, вбитих російськими ракетами, «терористами»? Чи президент України, який є євреєм, є «нацистом»? Поясніть, як артилерійські удари Росії по житловим будинкам у Харкові, Херсоні та Києві є «звільненням»?

Минулого тижня більше 40 країн звернулись до директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини Маттео Мекаччі про ініціацію Московського механізму щодо російського вторгнення до України. Механізм «підтримає Україну у світлі нашої значної занепокоєності щодо гуманітарного впливу російського вторгнення і можливих військових злочинів та злочинів проти людяності», йдеться у зверненні, оприлюдненому представництвом США в ОБСЄ.

На запит України, йдеться у зверненні, згідно з процедурами механізму, ОБСЄ надішле до країни експертів, які «оцінять стан прав людини та гуманітарний вплив вторгнення Російської Федерації та військових дій, які підтримує Білорусь, проти народу України в межах визнаних кордонів та територіальних вод».