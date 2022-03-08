В Конгрессе подготовлен законопроект о разрыве «нормальных торговых отношений» с Россией и Беларусью

Группа членов Конгресса CША заявила, что завершила работу над законопроектом о разрыве с Россией и Беларусью «постоянных нормальных торговых отношений», предусматривающих минимальные торговые тарифы.

Документ также предусматривает запрет на импорт российской нефти – в ответ на российское вторжение в Украину.

«В то время как Россия продолжает неспровоцированную атаку на украинцев, мы договорились о законодательном пути, который приведет к запрету импорта энергетических продуктов из России и приостановлению нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью», – говорится в заявлении законодателей.

Законопроект поддерживают лидеры Конгресса, представляющие и Республиканскую, и Демократическую партии. Он может быть вынесен на голосование в ближайшее время.

Президент США Джо Байден до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен на горючее в Соединенных Штатах.

Около 7 процентов нефти, потребляемой в стране, импортируется из России. Однако в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Белый дом рассматривает возможность запрета импорта российской нефти.

Отмена статуса «нормальных торговых отношений» с Россией и Беларусью приведет, как считают экономисты, к 30-процентному росту импортных пошлин на российские и белорусские товары.

Сейчас они составляют три процента. Основной экспорт России в США – нефть, металлы и удобрения.

Подобные меры являются ответом на российское вторжение в Украину. Их цель – лишить Россию финансовых средств, которые необходимы также на ведение военной кампании в Украине.