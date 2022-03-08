Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у facebook.
«ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак», — зазначив він.
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Українська ППО збила два російські літаки над Києвом
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у facebook.
«ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак», — зазначив він.
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