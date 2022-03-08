Генштаб: темп просування російських військ значно уповільнився, окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства Рашисти перекидають авіапідрозділи до білорусі, щоб бомбити великі міста – Генштаб » Українська ППО збила два російські літаки над Києвом Українська ППО збила над Києвом ворожий літак. На околицях міста в повітряному бою збили ще один російський літак Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у facebook. «ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак», — зазначив він.