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Українська ППО збила два російські літаки над Києвом

збили російський літак

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у facebook.

«ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак», — зазначив він.

8 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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