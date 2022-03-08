США забороняють імпорт нафти з РФ, — Байден

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.

«Ми забороняємо весь імпорт нафти. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися. Цей захід має потужну двопартійну підтримку. США також мають підтримку народу України», — повідомив Байден.

Він сказав, що рішення було прийнято після консультацій з союзниками в Європі.

«Треба розуміти, що наші європейські союзники зараз можуть бути не в змозі зробити такий крок. Ціни на бензин зростатимуть після заборониі мпорту, але ми не будемо толерантними до російської агресії. Ми повинні бути енергетично незалежними», — зазначив Байден.

Обмеження також стосуються імпорту скрапленого природного газу та вугілля