Із Харкова поїздами вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей Біженцям радять не їхати в ЄС через Польщу » Син та внук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови – джерело СКРИНШОТ Учора, 7 березня, на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському затримали групу із 9 осіб, які намагалися незаконного перетнути державний кордон України. Джерело: співрозмовник УП у прикордонній службі Деталі: Серед затриманих — 8 громадян України призовного віку та «поводир» — громадянин Молдови на човні намагалися переправитися до сусідньої країни. Всіх осіб затримано, чоловіки намагалися втекти з країни, щоб не захищати її. Серед затриманих син та внук співачки Софії Ротару. Нагадаємо: Раніше Ротару заявляла, що вона в Києві молиться за мир в Україні