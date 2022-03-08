Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
«Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ», – запевняє військове керівництво.
У Генштабі вказують, що підрозділи рашистів на окремих напрямках на Конотоп та Охтирку втратили вже до 50% особового складу. Без перегруповування та поповнення запасів там продовжити наступальні дії не зможуть.
У селі Мила на Київщині кадирівські найманці стріляють по цивільному населенню.
«Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях», – вказують у ЗСУ.
Водночас там наголошують, що і так низький морально-психологічний стан московитів продовжує погіршуватися – на окремих напрямках вони викидають особисті документи та намагаються повернутися до росії.
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