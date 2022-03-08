Російські окупаційні війська збираються активізувати бойову авіацію, аби наносити ракетні та бомбові удари по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для цього до білорусі перекидають авіапідрозділи центрального та східного воєнних округів зс рф.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

«Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ», – запевняє військове керівництво.

У Генштабі вказують, що підрозділи рашистів на окремих напрямках на Конотоп та Охтирку втратили вже до 50% особового складу. Без перегруповування та поповнення запасів там продовжити наступальні дії не зможуть.

У селі Мила на Київщині кадирівські найманці стріляють по цивільному населенню.

«Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях», – вказують у ЗСУ.

Водночас там наголошують, що і так низький морально-психологічний стан московитів продовжує погіршуватися – на окремих напрямках вони викидають особисті документи та намагаються повернутися до росії.