ПриватБанк дозволив українцям платити за кордоном у будь-якій валюті без обмежень

Про це написав прессекретар банку Олег Серга y Facebook.

«Українці, які через воєнні дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку в будь-якій валюті. Клієнти ПриватБанку зможуть платити всюди, де працюють безконтактні платежі, смартфоном через Apple Pay та Google Pay, а також знімати готівку у банкоматах за кордоном», — повідомив він.Серга зазначив, що ліміт зняття валюти з карток становить до 30 тис. грнна день.

Він додав, що для всіх відкрита без обмежень можливість оплачувати картками покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт.

Для оплати у доларах США та євро використовується поточний курс ПриватБанку.