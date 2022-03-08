Із Харкова поїздами вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей

Із Харкова вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей на потягах, автомобільні шляхи на виїзд перевантажені.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у спільному ефірі українських телеканалів
Пряма мова: «Якщо казати про евакуацію з Харкова, то наразі залізницею ми відправили більше 600 тисяч людей. Якщо брати автотранспорт, то і київський напрямок, і львівській продовжують бути перевантаженими».
Деталі: Синєгубов підтвердив, що ситуація в Ізюмі залишається досить важкою.
«Вчора російська війська намагалися зайти туди. Не змогли, ми їх відігнали. Але вони продовжують тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню гуманітарних вантажів і евакуації населення», – сказав керівник області.
За словами Синєгубова, українські військові тримають позиції.
«Дух бойовий дуже високий. Щодня вони отримують нове озброєння. Люди йдуть до територіальної оборони. Ми формуємо нові військові формування і посилюємо вже діючи частини», – сказав він.
Leave a Reply