Хакери, яких пов’язують з РФ, атакували польську армію для отримання доступу до сайтів, — Washington Post

Про це повідомляє Washington Post.

У Google уточнили, що це перша спроба отримати доступ до польських військових сайтів, уточнюють в Google, однак невідомо, чи була якась спроба успішною.

«В останні два тижні група, відома як Fancy Bear, пов’язана з підрозділом військової розвідки ГРУ Росії, почала кілька великих фішингових кампаній проти користувачів української медіа-організації Ukr.net. Електронні листи надходили зі зламаних облікових записів і призвели до фейкової сторінки входу» — зазначає видання.

Після вторгнення Росії в Україну білоруська хакерська група Ghostwriter використовувала фішинг для отримання акредитацій українських чиновників і польських військових.

Google підкреслює, що фішингові листи були відправлені з «великої кількості зламаних акаунтів і містять посилання на домени, контрольовані зловмисниками».

Компанія також повідомила, що виявила китайського «загрозливого учасника» Mustang Panda, який намагався підкинути шкідливе програмне забезпечення «обраним європейським акторам за допомогою приманки, пов’язаної з вторгненням в Україну».

Довідка: Фішинг — різновид шахрайства в інтернеті, в якому злочинець видає себе за установу, щоб отримати паролі для входу і номери банківських карт.