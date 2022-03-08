Австралія відмовляється від російської нафти і вводить нові санкції Українська ППО збила два російські літаки над Києвом » Генштаб: темп просування російських військ значно уповільнився, окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення. «Розпочато тринадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився», — йдеться в повідомленні. Відзначається, що ситуація під контролем, Повітряні сили активно відбивають ракетні удари. Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах. На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова. Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках. У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва. На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні. Натомість все більш з’являється повідомлень про факти мародерства. Окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів. «Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях, що тимчасово зайняті російськими окупантами, широко фіксуються грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури», — йдеться в повідомленні.