Біженцям радять не їхати в ЄС через Польщу

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Переважна більшість українців, що тікають від війни, перетинають кордон з Польщею. Найбільші черги спостерігаються на пунктах «Шегині» та «Краковець». Менше завантажені «Устилуг» і «Ягодин». Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні.

Додамо, за даними ООН, з України з початку нової агресії Росії виїхали понад 1,7 мільйона громадян. Переважно – це жінки, діти та люди похилого віку.

При цьому до лав територіальної оборони в Україні вже стали понад 100 тисяч захисників.