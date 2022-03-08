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Австралія відмовляється від російської нафти і вводить нові санкції

Австралія

Про це повідомляє видання The Sydney Morning Herald.

Одна з найбільших енергетичних компаній Австралії Viva Energy вирішила припинити купувати російську нафту.

Компанія, яка володіє нафтопереробним заводом Джилонг і загальнонаціональною мережею заправних станцій під брендами Shell і Liberty, заявила, що «шокована подіями, що розгортаються в Україні», і висловила співчуття тим, хто постраждав від конфлікту.

«Як наслідок і у відповідь, Viva Energy прийняла рішення припинити закупівлю сирої нафти російського походження», — повідомили в компанії.

Заява з’явилась на фоні оголошення Австралією нових санкцій проти Росії. Як повідомила глава МЗС Австралії Меріс Пейн, свіжі санкції запроваджені проти російських діячів, пов’язаних з поширенням пропаганди та дезінформації, а також військових керівників РФ.

Пакет санкцій передбачає фінансові обмеження проти збройних сил РФ, в тому числі проти шести високопоставлених військових керівників. Також забороняється експорт товарів з Австралії російським військовим.

8 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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