ЄС погодився розглянути заявку України на вступ

Про це повідомляє видання AFP, передає Еспресо.TV.

«Євросоюз погодився розпочати процес розгляду заявок України, Грузії та Молдови на членство», — йдеться у повідомленні.

Представники Євросоюзу ухвалили таке рішення сьогодні, 7 березня.

Нагадаємо, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.