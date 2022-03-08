ЄС погодився розглянути заявку України на вступ

Євросоюз погодився розглянути заявку України на статус кандидата в члени ЄС. Також депутати погодилися розглянути заявки на вступ від Грузії та Молдови.
Про це повідомляє видання AFP, передає Еспресо.TV.
«Євросоюз погодився розпочати процес розгляду заявок України, Грузії та Молдови на членство», — йдеться у повідомленні.
Представники Євросоюзу ухвалили таке рішення сьогодні, 7 березня.
Нагадаємо, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.
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