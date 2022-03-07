По какой причине TikTok ушел с рынка России США не видят угрозы российского морского десанта в Одессу в ближайшее время » “Закройте небо, чтобы спасти наших детей!”: депутаты местных советов по всей Украине обращаются к НАТО Депутаты местных советов разных уровней по всей Украине обращаются к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной, чтобы сохранить жизнь детей и мирных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, такие обращения уже поступили от депутатов Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов. К государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной также обратились Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ровенский, Днепровский, Тернопольский городские советы. Проходит сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины. “Закройте небо, чтобы спасти наших детей! На земле держат небо непобедимые ВСУ”, — подчеркнул Тимошенко.