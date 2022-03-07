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“Закройте небо, чтобы спасти наших детей!”: депутаты местных советов по всей Украине обращаются к НАТО

Депутаты местных советов разных уровней по всей Украине обращаются к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной, чтобы сохранить жизнь детей и мирных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

 

 

По его словам, такие обращения уже поступили от депутатов Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов.

 

К государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной также обратились Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ровенский, Днепровский, Тернопольский городские советы.

 

 

 

Проходит сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины.

 

 

 

“Закройте небо, чтобы спасти наших детей! На земле держат небо непобедимые ВСУ”, — подчеркнул Тимошенко.

7 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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