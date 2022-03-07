В Венгрии издан указ, запрещающий поставлять оружие в Украину — премьер-министр Венгрии Орбан

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.

«Україна вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Дати більше сил Україні, поки ми боремося. Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам», — заявив президент.

За його словами, на час воєнного стану ФОПи першої та другої групи повністю звільняються від Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до ЗСУ та інших захисних формувань, у тому числі і Сил територіальної оборони.