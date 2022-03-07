В Венгрии издан указ, запрещающий поставлять оружие в Украину — премьер-министр Венгрии Орбан

Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальний пакет допомоги для українського бізнесу та його працівників. Зокрема, низка підприємств та ФОПи звільняються від єдиного соціального вкладу (ЄСВ) на час війни в країні.
Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.
«Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю держкоммунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії на час воєнного стану і ще мінімум на рік після його завершення. Відстрочується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакета допомоги», — підкреслив Зеленський.
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