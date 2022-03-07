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В Венгрии издан указ, запрещающий поставлять оружие в Украину — премьер-министр Венгрии Орбан

Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальний пакет допомоги для українського бізнесу та його працівників. Зокрема, низка підприємств та ФОПи звільняються від єдиного соціального вкладу (ЄСВ) на час війни в країні.

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.

«Україна вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Дати більше сил Україні, поки ми боремося. Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам», — заявив президент.

За його словами, на час воєнного стану ФОПи першої та другої групи повністю звільняються від Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до ЗСУ та інших захисних формувань, у тому числі і Сил територіальної оборони.

«Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю держкоммунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії на час воєнного стану і ще мінімум на рік після його завершення. Відстрочується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакета допомоги», — підкреслив Зеленський.

7 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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