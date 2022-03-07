В уряді Грузії заявили, що війна — не перепона для експорту до РФ

Міністр захисту довкілля і сільського господарства в уряді Грузії Отар Шамугія заявив, що експорт молочної продукції з Грузії до Росії є «можливістю» та що він не бачить у цьому проблеми через війну Путіна проти України.

Як пише «Європейська правда», його слова наводить Netgazeti.

Міністр сказав, що експорт такої продукції до РФ є частиною диверсифікації ринків збуту. За його словами, у 2020 році 15 грузинських компаній подали заявки на потенційний експорт до Росії.

Він стверджує, що відтоді комунікації між РФ та Грузією з цього питання майже не було, крім обміну документацією, і кілька днів тому російська сторона дала позитивну відповідь щодо їхнього виходу на російський ринок.

На пряме запитання журналістів щодо політичної складової рішення у час, коли Росія веде агресивну війну проти України, Шамугія сказав, що в уряді не бачать у цьому проблеми.

«І прем’єр, і всі в уряді чітко сказали, що ми повністю солідарні з Україною, дружнім до нас народом. Тут все однозначно і це одне питання. А щодо торгівлі з РФ — ці відносини є, і ми повинні робити окремі рішення в кожному конкретному випадку, виходячи з інтересів наших громадян, підприємців та фермерів», — сказав міністр.