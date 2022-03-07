В Грузії знов обезголовили Сталіна

Як повідомляє «Європейська правда» у грузинському селі Варіані активісти обезголовили пам’ятник Сталіну.

Пам’ятник Сталіну було встановлено 19 лютого на приватній території біля ресторану, який належить Георгію Канделакі – це бізнесмен, наближений до правлячої партії «Грузинська мрія». У минулому відомий боксер.

Не дивлячись на те, що в 2011 році в Грузії був прийнятий закон про заборону використання комуністичної та фашистської символіки, на батьківщині Сталіна до цих пір час від часу приватні особи встановлюють пам’ятники «вождю». Практично всі ці об’єкти рано чи пізно громадянські активісти обливають фарбою або призводять до непридатності іншими способами.