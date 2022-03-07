Українські міжнародні резерви за підсумками лютого зменшилися на 5,3%

Міжнародні резерви України станом на 1 березня становили 27,5 млрд доларів — за підсумками лютого вони знизилися на 5,3%.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

При цьому, резерви за підсумками лютого перевищували рівень резервів, з яким Україна увійшла до коронакризи на початку березня 2020 року (27 млрд доларів).

«Зниження міжнародних резервів зумовлене насамперед виплатами за зовнішніми зобов’язаннями держави в минулому місяці та інтервенціями Національного банку, необхідними для згладжування надмірних коливань на валютному ринку», — пояснили в НБУ.

У Нацбанку розповіли про чинники, які визначали динаміку резервів упродовж лютого.

Зокрема, йдеться про операції з управління державним боргом.

«Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 1,4 млрд дол. З цієї суми 781,9 млн дол були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), 428,4 млн дол — на обслуговування та погашення єврооблігацій (ОЗДП), а решта — на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Валютні надходження на користь уряду становили 65 млн дол, зокрема 25 млн дол — від розміщення ОВДП. Крім того, у лютому Національний банк та Уряд України сплатили 199,1 млн дол на користь Міжнародного валютного фонду», — йдеться у повідомленні.

Також серед чинників — операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

«Після вторгнення російських загарбників на територію України 24 лютого Нацбанк запровадив обмеження на валютному ринку для захисту фінансової системи України, її надійного та стабільного функціонування.

З 24 до 28 лютого з огляду на діючі обмеження центробанк переважно викуповував валюту в банків. До збройного нападу Росії на Україну ситуація на валютному ринку була волатильною й для згладжування надмірних коливань Національний банк як продавав, так і купував валюту.

Загалом у лютому Національний банк продав на валютному ринку 1,3 млрд дол й викупив – 901,2 млн. Отже, чистий продаж валюти центробанком з резервів у минулому місяці становить 357,8 млн дол», — йдеться у повідомленні.

Також серед чинників — переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість збільшилася на 339,7 млн дол.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,8 місяця поточного імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку», — додали в НБУ.