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Українська армія звільнила Чугуїв на Харківщині — Генштаб

Під час ведення бойових дій звільнено місто Чугуїв у Харківській області, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці.

Зокрема знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.

Відзначимо, що Чугуїв окупанти спробували захопити 25 лютого. Від початку війни Росія цинічно завдавала авіаударів.

7 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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