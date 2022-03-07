Українська армія звільнила Чугуїв на Харківщині — Генштаб

Під час ведення бойових дій звільнено місто Чугуїв у Харківській області, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ на фейсбук-сторінці.
Зазначається, що окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці.
Зокрема знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.
Відзначимо, що Чугуїв окупанти спробували захопити 25 лютого. Від початку війни Росія цинічно завдавала авіаударів.
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