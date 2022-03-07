У Росії — черговий обвал рубля, — наслідок перспективи ембарго на російську нафту

Це сталося після того, як у США заявили, що серйозно розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. А котирування Brent зашкалили за $130 за барель. Про це повідомляє The Bell, — інформує Еспресо.TV.

За даними Bloomberg, адміністрація США серйозно розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього кроку на внутрішній ринок. Масштаб і терміни заборони імпорту російської нафти ще не визначено, але ймовірно, що США підуть на це самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.

«Ми ведемо надзвичайно активні обговорення з європейськими партнерами про заборону імпорту російської нафти в наші країни, з урахуванням, природно, підтримки постійної глобальної пропозиції нафти», — сказав минулої неділі держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі NBC.

Ембарго у рамковій формі вже входить до законопроєкту, який готують представники Демпартії у Конгресі США. Також у ньому будуть прописані торгові обмеження щодо Росії та Білорусії та «зроблено перший крок до виключення Росії із СОТ».

Додамо, що У 2021 році частка російської нафти в імпорті США була близько 3%, але з урахуванням нафтопродуктів, переважно мазуту, — близько 8%. Євросоюз залежить від російської нафти приблизно 30%.