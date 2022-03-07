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США не видят угрозы российского морского десанта в Одессу в ближайшее время

Об этом на условиях анонимности заявил представитель Пентагона

Соединенные Штаты не верят в неизбежную десантную операцию России в районе украинского города Одесса, заявил в воскресенье высокопоставленный представитель Министерства обороны США на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного нападения на город.

Представитель Пентагона, который говорил на условиях анонимности, подсчитал, что Россия запустила около 600 ракет с начала вторжения и перебросила в Украину около 95% боевых сил, которые она предварительно разместила за пределами страны.

По словам американского представителя, российские силы продолжают попытки наступать и изолировать Киев, Харьков и Чернигов, однако встречают «сильное сопротивление украинцев».

7 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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