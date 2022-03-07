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Россия ввела в Украину почти все собранные для этого войска, новых резервов не наблюдается — Пентагон

По данным разведки США, Россия ввела в Украину уже почти 100% той группировки, что была собрана для вторжения — об этом в понедельник сказал журналистам представитель Пентагона на очередном брифинге на условиях анонимности.

По словам этого представителя министерства обороны США, Пентагон пока не видит признаков того, что Россия собирается отправлять в Украину какие-то подкрепления.

Чиновник также сообщил, что на выходных Пентагон распорядился отправить в Европу, на укрепление обороны союзников по НАТО, еще 500 военных, и теперь общая численность американских сил в Европе достигла примерно 100 тысяч человек.

7 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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