Окупанти обстрілюють населені пункти, «зелені коридори», завдають авіаудари з Білорусі та знімають фейкові репортажі для телебачення РФ, — Генштаб ЗСУ В Грузії знов обезголовили Сталіна » Російські окупанти гатять по Миколаєву з систем залпового вогню, у місті численні пожежі По Миколаєву нанесли ракетний удар з систем залпового вогню. Про це повідомляє «Держспецзв’язку» у своєму телеграм-каналі. В каналі розповсюджено відео ударів, подробиці наразі не повідомляють. ДСНС України у Миколаївській області при цьому повідомляє про масові пожежі в місті. «Ранок , 7 березня, для миколаївських рятувальників та городян був важкий та напружений», — йдеться в повідомленні. «Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Наразі рятувальники 1, 3, 4, 5, 26, техніка аварійно-рятувального загну спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучені на ліквідацію пожеж, які спричинені ворожими обстрілами», — повідомляють рятувальники.