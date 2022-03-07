Російські окупанти гатять по Миколаєву з систем залпового вогню, у місті численні пожежі

Про це повідомляє «Держспецзв’язку» у своєму телеграм-каналі.
В каналі розповсюджено відео ударів, подробиці наразі не повідомляють.
ДСНС України у Миколаївській області при цьому повідомляє про масові пожежі в місті.
«Ранок , 7 березня, для миколаївських рятувальників та городян був важкий та напружений», — йдеться в повідомленні.
«Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Наразі рятувальники 1, 3, 4, 5, 26, техніка аварійно-рятувального загну спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучені на ліквідацію пожеж, які спричинені ворожими обстрілами», — повідомляють рятувальники.
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