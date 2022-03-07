«Путін не зупиниться на Україні»: Науседа в розмові з Блінкеном закликав світ допомогти українцям через вторгнення РФ

Про це пише Reuters.

Гітанас Науседа сказав Ентоні Блінкену, що неспроможність зупинити агресію Росії в Україні призведе до глобального конфлікту. За його словами президент РФ Володимир Путін «не зупиниться в Україні» та «світ зобов’язаний допомагати українцям «всіми доступними способами».

«Я маю на увазі всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір у наших руках», — наголосив президент Литви.