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«Путін не зупиниться на Україні»: Науседа в розмові з Блінкеном закликав світ допомогти українцям через вторгнення РФ

Президент Литви Гітанас Науседа заявив Держсекретарю США Ентоні Блінкену, що світ має допомогти Україні зупинити вторгнення РФ, щоб воно не стало глобальним

Про це пише Reuters.

Гітанас Науседа сказав Ентоні Блінкену, що неспроможність зупинити агресію Росії в Україні призведе до глобального конфлікту. За його словами президент РФ Володимир Путін «не зупиниться в Україні» та «світ зобов’язаний допомагати українцям «всіми доступними способами».

«Я маю на увазі всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір у наших руках», — наголосив президент Литви.

7 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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