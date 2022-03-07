Прикордонник, який 2014-го вивів з оточення 150 підлеглих, повернувся на службу

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає Еспресо.TV.

«Учасник бойових дій на сході України, полковник Держприкордонслужби. В серпні 2014 року, без жодних втрат, вивів більше 150 чоловік особового складу з оточення російського загарбника на ділянці луганського прикордонного загону. 2016 року звільнився з військової служби, а сьогодні — коли ворог знову зазіхнув на Україну повернувся у стрій прикордонників», — йдеться у повідомленні.Військовий звернувся до російських окупантів та запросив їх у гості, аби вони сповна відчули нашу «гостинність». Він також зазначив, що вже велика кількість загарбників назавжди залишиться у нашій землі.

Крім того, за словами прикордонника, українському народу випала честь звільнити весь цивілізований світ від політики російського президента.