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Пентагон — Украина пока сохранила большую часть авиации и ПВО

Пентагон — Украина пока сохранила большую часть авиации и ПВО

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, Россия задействовала «почти 100%» боевой мощи, которая была развернута на границе Украины и Беларуси.

По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.

Чиновник сказал, что, хотя воздушное пространство над Украиной все еще оспаривается, США оценивают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «подавляющее большинство его самолетов», а также зенитное оружие для защиты украинского воздушного пространства в большинстве территорий.

7 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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