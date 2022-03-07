Россия ввела в Украину почти все собранные для этого войска, новых резервов не наблюдается — Пентагон » Пентагон — Украина пока сохранила большую часть авиации и ПВО Пентагон — Украина пока сохранила большую часть авиации и ПВО По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, Россия задействовала «почти 100%» боевой мощи, которая была развернута на границе Украины и Беларуси. По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине. Чиновник сказал, что, хотя воздушное пространство над Украиной все еще оспаривается, США оценивают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть «подавляющее большинство его самолетов», а также зенитное оружие для защиты украинского воздушного пространства в большинстве территорий.