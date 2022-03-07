Окупанти обстрілюють населені пункти, «зелені коридори», завдають авіаудари з Білорусі та знімають фейкові репортажі для телебачення РФ, — Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окупанти продовжують наступ проти України. Від початку доби 7 березня вони продовжили ракетно-бомбові й артилерійські удари по населених пунктах України. Також росіяни використовують аеродроми Білорусі для завдання авіаударів.

Порушуючи Міжнародне гуманітарне право, окупанти обстрілюють цивільне населення, «зелені коридори», беруть у заручники жінок і дітей, розміщують техніку, боєприпаси в житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

«Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок», — зауважили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, росіяни знімають постановочні репортажі для телебачення РФ про нібито людяність окупантів, а в соцмережах поширюють контент, створений від першої особи, що негативно висвітлює діяльність українських військових.

«Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон», — наголосили в Генштабі.